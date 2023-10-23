Обновление софта на Главпочтамте Екатеринбурга начнется в выходные

Главпочтамт Екатеринбурга перейдет на новое программное обеспечение в предстоящие выходные, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УФПС Свердловской области АО «Почта России». Из-за настройки софта почтовые операции могут быть недоступны некоторое время.

Напомним, обновление ПО в почтовых отделениях Екатеринбурга началось две недели назад. Из-за этого пункты приостанавливали обслуживание клиентов. В итоге на другие почтовые отделения увеличивалась нагрузка, и появлялись очереди.

В пресс-службе УФПС пояснили, что новое программное обеспечение повысит скорость работы почты. Главпочтамт, как главный центр связи, станет заключительным этапом обновления софта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»