«Мерседес» столкнулся с BMW и рухнул с моста на Плотине

Сегодня ночью прямо Плотине городского пруда на проспекте Ленина столкнулись BMW и «Мерседес».

По данным областного УГИБДД, после удара «Мерседес» вылетел с проезжей части на тротуар, наехал на пешеходные ограждения и рухнул с моста. Водитель был трезв. Он и несколько его пассажиров чудом не пострадали.

В автомобиле BMW находилась семья из четырех человек, в том числе дети 7 и 13 лет. Им оказывают медицинскую помощь. У водителя взяты анализы на химико-биологическое исследование для установления состояния опьянения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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