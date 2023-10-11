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Среда, 11 октября 2023, 11:07 мск

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Рабочие начали восстанавливать ограждение на Плотинке после аварии BMW и Mercedes

Рабочие начали восстанавливать чугунное ограждение на Плотинке, которое было разрушено во время аварии – ночью на проспекте Ленина столкнулись BMW и Mercedes, последняя машина вылетела на тротуар, пробила ограждение и упала вниз с моста на газон.

Сумма ущерба пока неизвестна. По данным «Нового Дня», чугунное ограждение было установлено в 1954 году во время реконструкции Плотинки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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