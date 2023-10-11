Несколько тысяч жителей Краснолесья остались утром без воды

Жители района Краснолесье сегодня рано утром остались без холодной и горячей воды. Под отключение попали жилые комплексы «Полесье» и «Балтийский», в которых проживают более 5 тысяч человек.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе МУП «Водоканал», отключение водоснабжения связано с аварией на водопроводе на Московском тракте. «Сейчас ведутся работы по переключению. Во второй половине дня вода должна появиться. На данный момент в район направлена автоцистерна», – пояснил собеседник агентства. Точное количество жилых домов, попавших под отключение, неизвестно, так как Водоканал все еще проводит диагностические работы.

На участке между улицами Академика Вонсовского и Краснолесья расположены жилые комплексы с закрытой схемой теплоснабжения. Это означает, что при отключении холодной воды в квартирах автоматически пропадает и горячая вода. Как рассказали агентству местные жители, в окрестных магазинах уже заканчивается вода в бутылках.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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