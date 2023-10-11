Из-за аварии на водопроводе не работают школа и детский сад в Краснолесье

Из-за отключения воды в районе Краснолесье сегодня не работают школа № 181 и детский сад № 126. Детей распустили по домам.

«Нам сообщили утром об отключении воды. Обед мы не сможем подготовить, поэтому детей отправили домой», – сообщили «Новому Дню» в детсаду. Аналогичная ситуация сложилась и в школе. Уроки отменили, домашнее задание школьники сегодня не получат. Завтра школа будет работать по обычному расписанию.

В пресс-службе Водоканала пояснили, что из-за повреждения водопровода на Московском тракте во всем районе временно снизилось давление в сетях. Сотрудники предприятия ведут работы по переключению. Вода должна появиться во второй половине дня.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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