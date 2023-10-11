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Среда, 11 октября 2023, 13:06 мск

Новости Екатеринбург

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На Плотинке появились молодые кедры (ФОТО)

На набережной Плотинки городские службы сегодня высадили кедры. Всего было посажено 10 молодых деревьев.

«В местном лесопитомнике их выращивали десять лет, так что на саженцы они не похожи – достаточно солидные деревья высотой четыре метра. Лесные красавцы, которые наверняка полюбятся горожанам, станут живым символом нашего города», – сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем телеграм-канале.

По данным мэрии, всего за этот сезон в городе высадили 195 деревьев и 1,5 тысячи декоративных кустарников. Озеленение продолжится и в следующем году.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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