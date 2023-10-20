В Екатеринбурге высадили 68 берез, яблонь и рябин

В Екатеринбурге высажены еще 68 деревьев – берез, яблонь и рябин.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в Орджоникидзевском районе вдоль трамвайных путей по улице Машиностроителей вместо старых тополей появились 28 молодых берез.

В парке «Южный» около Екатеринбургского политехникума посадили по 10 берез и рябин. Новое прогулочное пространство назвали аллеей Образования.

Возле школы № 64 на улице Бардина появились 20 новых яблонь, теперь их стало 40. Аллею посвятили выпускнику учебного заведения – Герою Российской Федерации, космонавту Сергею Прокопьеву.

Напомним, ранее в сквере на улице Латвийской учащиеся школы № 71 высадили 10 молодых яблонь, а 20 активных семей Октябрьского района – по дереву на площади Обороны. Помимо этого, недавно на плотине Городского пруда появились 10 кедров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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