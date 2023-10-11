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Среда, 11 октября 2023, 13:06 мск

Новости Екатеринбург

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Отопление в общественном транспорте Екатеринбурга включат при минусовой температуре

В Екатеринбурге установилась холодная и дождливая погода, а в выходные синоптики обещают первый снег. Тем не менее, в городском общественном транспорте пока не спешат включать отопление в салонах.

В пресс-службе мэрии пояснили, что водители автобусов, трамваев и троллейбусов самостоятельно принимают решение, когда включать отопление. В том числе, они могут это сделать по просьбе пассажиров. Но, как правило, тепло в салоне общественного транспорта включают, когда температура атмосферного воздуха опускается ниже 0 градусов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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