«Это безобразие!» – автолюбители второй день не могут оформить ДТП из-за переезда специализированного отдела ГИБДД

Пока не очень удачно складывается ситуация, вызванная переездом в Водительский проезд, 20, отдела ГИБДД Екатеринбурга по регистрации ДТП. Накануне ведомство уведомило автолюбителей о том, что с 11 октября 2023 года в уральской столице останется только один пункт очного оформления дорожно-транспортных происшествий. В качестве аргументов были названы: удобный маршрут из всех точек города, большая парковка, отдельное здание.

Екатеринбуржцы не могут оформить ДТП

Корреспондент РИА «Новый День» сегодня утром побывал в Водительском проезде и нашел там группу недовольных граждан, которые не могут оформить свои ДТП. Несколько участников дорожно-транспортного происшествия пытаются встретиться с сотрудниками ГИБДД со вчерашнего дня, но безуспешно – двери в отдельно стоящее здание для оформления ДТП закрыты. «Это безобразие!» – говорят недовольные уральцы о происходящем.

Екатеринбург, Елена Васильева, Степан Фатхиев

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