В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, куда обращаться за оформлением ДТП

В Госавтоинспекции Екатеринбурга сообщили, куда следует обращаться водителям для оформления ДТП. Городской пункт по адресу: Водительский проезд, 20, со вчерашнего дня не работает по техническим причинам.

«Оформить ДТП автомобилисты могут в специализированных пунктах по следующим адресам: ул. Новинская, д. 13, ул. Машиностроителей, д. 53а. Режим их работы – круглосуточный», – сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что пункт в Водительском проезде будет единственным в городе, где можно оформить ДТП. В ГИБДД посчитали, что это место будет удобным: до него можно добраться из любой точки города, есть отдельное здание и парковка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»