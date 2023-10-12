Роспотребнадзор объяснил, как вернуть деньги за купленный тур в Израиль (ДОКУМЕНТ)

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подготовило шаблон заявления для граждан, которые приобрели туры в Израиль, но решили отказаться от поездки в связи с обострившимся палестино-израильским конфликтом.

Как сообщает надзорное ведомство, сообщение Минэкономразвития России о возникновении в Израиле угрозы безопасности жизни и здоровью туристов является основанием для расторжения договора о реализации туристического продукта и возврате денег потребителю. «При расторжении договора до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия – ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг», – уточняют в Роспотребнадзоре. За получением подробной консультации потребители могут обращаться в консультационные пункты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и на «горячую линию» Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43.

Для расторжения договора с туроператором специалисты предлагают воспользоваться разработанным специалистами по защите прав потребителей шаблоном.

Напомним, палестино-израильский конфликт резко обострился 7 октября, когда из сектора Газа обстреляли израильские территории, а боевики движения ХАМАС нарушили границу сектора и устроили уличные бои в Израиле. К 11 октября на границе Израиля и сектора Газа погибли по меньшей мере 900 палестинцев и 1200 израильтян. Число мирных граждан, захваченных палестинцами в заложники, оценивается в 200 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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