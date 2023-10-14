На проспекте Ленина столкнулись трамвай и легковушка (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня утром на перекрестке пр. Ленина – ул. Восточная столкнулись легковушка и трамвай. Предположительно, травмы получили водитель и три пассажира трамвая.

«По предварительным данным, водитель «Лады» двигался на запрещающий сигнал светофора. На месте ДТП медики осматривают водителя и трех пассажиров трамвая, оказывают им необходимую помощь», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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