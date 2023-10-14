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Суббота, 14 октября 2023, 14:05 мск

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В утреннем ДТП с трамваем пострадали четыре пассажира «Лады»

В утренней аварии с трамваем на проспекте Ленина пострадали четыре пассажира «Лады Ларгус». Все они – жители Тюмени. С разными травмами пострадавшие доставлены в больницу № 36.

Напомним, сегодня утром на проспекте Ленина «Лада Ларгус» столкнулась с трамваем № 8, который двигался со стороны Гагарина в сторону центра.

«Сотрудники полиции установили, что автомобилем «Лада Ларгус» управлял 38-летний мужчина со стажем вождения 14 лет, к административной ответственности привлекался 4 раза. Трамваем управляла 56-летняя женщина со стажем вождения 29 лет, к административной ответственности не привлекалась», – уточнили данные в УГИБДД по Екатеринбургу.

По факту аварии проводится проверка.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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