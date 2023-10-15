По факту нападения на медиков в травмпункте Екатеринбурга возбудят уголовное дело

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на медиков травмпункта ЦГБ 2 в Екатеринбурге.

«Следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка по факту нанесения побоев медицинскому сотруднику в Свердловской области. Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Надбитову А.Д. возбудить уголовное дело и представить доклад», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 11 октября пьяный неадекватный мужчина напал на медиков в травмпункте ЦГБ № 2. Мужчина включил громкую музыку на телефоне и пил что-то из стеклянной бутылки. «После нескольких просьб от других пациентов и сотрудников травмпункта убавить громкость, этот мужчина ворвался в кабинет травматологов, где в тот момент зашивали рану другому пациенту, и напал на попытавшегося его остановить врача. Дебошир успел ударить доктора, затем набросился на вступившегося за врача пожилого сотрудника, нанося удары ему в лицо и бросив в голову бутылку», – рассказали в минздраве региона.

У охранника перелом носа, ссадины и ушибы. К моменту приезда группы быстрого реагирования нападавший успел скрыться.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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