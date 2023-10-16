Теплая осень продлила грибной сезон на Урале

Уральцы не спешат закрывать грибной сезон. Поскольку снег не выпал, в лесу еще встречаются грибы. Любителям тихой охоты попадаются рыжики, маслята и даже опята, которые, по словам грибников, пошли «вторым слоем». Однако с каждым днем грибов становиться все меньше.

«Вчера прогулялись по Нижнеисетскому лесопарку. Грибов в лесу ожидаемо нет: престарелые моховики, маслята, рыжики, волнушки. Домой принесли с пяток хороших таких маслят и пожарили их с баклажанами и пельменями», – пишет пользователь группы в ВК «Грибы и грибники Екатеринбурга» Александр Симонов.

Другие пользователи хвастаются октябрьским урожаем лисичек и шутят, что их не отпускает лес.

Как сообщал «Новый День», на этой неделе синоптики обещают потепление. В Свердловской области воздух прогреется до +15 °C. Ожидается преимущественно солнечная погода, возможны небольшие дожди.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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