Снег придет в Свердловскую область в ближайшие выходные

С завтрашнего дня в Свердловской области начнется похолодание, а к выходным пойдет мокрый снег с дождем и порывами ветра, об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.

«18 октября атмосферный фронт вызовет понижение температуры: ночью будет +2...+7°, днем +7...+12°. В четверг и пятницу похолодает еще на несколько градусов: ночью будет +3...-2°, днем +3...+8°. Осадков на этой неделе немного, небольшой дождь, мокрый снег вероятны лишь местами, – сообщила Галина Шепоренко. – Ухудшится погода в предстоящие выходные дни. 21-22 октября ожидается прохождение через Урал довольно глубокого циклона с осадками в виде мокрого снега и дождя с порывистым ветром».

Днем в субботу и воскресенье будет 0...+5 °C, ночами -2...+2°. На дорогах ожидается гололед. В начале следующей недели осадков будет меньше, но преобладать будет уже снег, потому что температуры станут минусовыми.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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