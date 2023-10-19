ГИБДД рекомендует менять резину на зимнюю, в шиномонтажках ажиотаж

В связи с приходом холодов Госавтоинспекция рекомендует водителям уже сейчас поменять покрышки на зимние. В Екатеринбурге наблюдается ажиотаж в шиномонтажках: во многих нет мест для записи.

«В Свердловской области в вечерние, ночные и утренние часы наблюдаются перепады температур вплоть до минусовых, а также выпадение осадков в виде снега. В связи с этим велика вероятность обледенения проезжей части. Госавтоинспекция призывает автомобилистов подготовить свои транспортные средства к эксплуатации в зимнее время, а также поменять манеру езды, отказаться от резких маневров, перестроений и торможений, двигаться на пониженной скорости», – сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Также стоит поменять омывайку на незамерзающую и проверить наличие антифриза.

Как ранее сообщала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко, уже в выходные в регионе ждут снег с дождем, на дорогах будет гололед. На следующей неделе осадки будут преимущественно в виде снега. Температура ночами будет опускаться ниже нуля.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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