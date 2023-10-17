Свердловские гаишники перешли на зимнюю форму

Сотрудники Госавтоинспекции перешли на зимний порядок несения службы. В связи с этим руководство свердловского УГИБДД провело смотр личного состава и патрульного спецтранспорта.

Как сообщили в пресс-службе управления, сотрудники переоделись в теплые куртки, брюки, спецобувь и головные уборы. Также во время смотра у них проверили наличие жетонов с личным номером, действующих служебных и водительских удостоверений, специальных средств: жезла и свистка. Проведена проверка патрульного спецтранспорта, его техническое состояние и наличие зимней резины.

Глава областной Госавтоинспекции Алексей Спиридонов отметил: «Личный состав свердловской Госавтоинспекции готов к несению службы в зимних условиях на оценку отлично».

Напомним, с 15 октября на зимнюю форму перешли военнослужащие частей и подразделений Центрального военного округа. Они сменили фуражки на шапки-ушанки, а также надели шинели. Кроме того, мужчинам выдали теплое нательное белье – рубашки и кальсоны, утепленные сапоги и перчатки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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