В стратегию развития екатеринбургского района включили две станции метро

Власти Екатеринбурга снова дали горожанам надежду на строительство новых станций метрополитена.

Правда, речь идет не о второй линии, а о продолжении первой в Орджоникидзевском районе. В стратегию его развития до 2030 года включено строительство двух новых станций: на пересечении проспекта Космонавтов – улицы Шефской и проспекта Космонавтов – улицы Березовой.

В стратегии говорится, что «развитие микрорайона возможно за счет индивидуального и малоэтажного строительства с соответствующей социальной и коммерческой инфраструктурой. При условии строительства новых станций метро привлекательность этого микрорайона резко увеличится».

Напомним, об этих планах глава Екатеринбурга Алексей Орлов уже упоминал в сентябре на встрече с учащимися строительного класса. «Один из вариантов строительства хотя бы одной из станций – это как раз район Уралмаш: Зеленый бор и Антенные поля. Там вполне возможно, с привлечением средств застройщика, построить станцию в параллель с депо. Там буквально около километра», – отметил глава.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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