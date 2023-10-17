Владельца кафе ищут по подозрению в сексуальном насилии над бывшим заключенным

В Новоуральске расследуют жуткую историю: ранее судимого посетителя кафе избили и изнасиловали.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.132 УК РФ, наказание по которой – до 6 лет лишения свободы.

«В ходе расследования выясняются все обстоятельства, для чего принимаются меры к установлению и допросу возможных свидетелей, выяснению степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего», – рассказал Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что подозреваемый, владелец местного кафе, уже был замечен в совершении преступлений сексуального характера против девушек. Последний раз он освободился в сентябре 2011 года. Сейчас сыщики уголовного розыска устанавливают место, где директор кафе мог залечь на дно.

По данным портала e1.ru, дикая история произошла еще 7 октября. Пострадавший недавно освободился из колонии, где сидел за убийство двух жителей Новоуральска. В тот вечер он пришел на поминки по случаю годовщины смерти одного из убитых, и, как утверждал владелец кафе, угрожал родственнику погибшего, что еще и его убьет. «Это была ответная реакция», – заявил один из участников расправы.

Новоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»