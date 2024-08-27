Вынесен приговор по делу о надругательстве над посетителем кафе «Ромашка»

В Новоуральске вынесли приговор владельцу местного кафе «Ромашка» Ивану Бугаенко, которого признали виновным в насильственных действиях сексуального характера и причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, виновному назначено наказание в виде 6 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен заплатить потерпевшему в качестве компенсации морального вреда 700 тысяч рублей.

Как уже писал «Новый День», дикая история произошла еще 7 октября 2023 года. Незадолго до этого пострадавший освободился из колонии, где сидел за убийство двух жителей Новоуральска, совершенное много лет назад. После освобождения он пришел на поминки по случаю годовщины смерти одного из убитых им людей, который был другом семьи владельца кафе «Ромашка» Бугаенко. По одной из версий, гость угрожал родственнику погибшего. Это и спровоцировало жестокую расправу.

Новоуральск, Елена Владимирова

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