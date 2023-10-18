К горящей ледовой арене съехались 13 пожарных машин

В свердловском ГУ МЧС прокомментировали пожар на строящейся ледовой арене.

«Сегодня в 12:28 поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, строящийся спортивный объект. По прибытии огнеборцев обнаружено, что горит утеплительный материал. Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара. К месту вызова прибыли 35 человек и 13 единиц техники», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

Генеральный директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий подтвердил факт возгорания и сообщил, что на место происшествия вызваны подразделения МЧС, о причинах и обстоятельствах происшествия можно будет говорить после ликвидации последствий пожара.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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