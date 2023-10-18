Гендиректор ледовой арены рассказал о причине пожара и ущербе

Генеральный директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий прокомментировал пожар на строящемся спортивном объекте.

«В настоящее время пожар ликвидирован. Причиной возгорания стало воспламенение листов экструдированного пенополистирола, которое произошло при проведении строительно-монтажных работ представителями подрядной организации. Пострадавших нет, ущерб незначителен, его точный объем будет определен после детального обследования. В отношении данной компании будет проведена соответствующая проверка», – заявил он.

Как уже сообщал «Новый День», пожар был обнаружен сегодня в 12:28, горел утеплительный материал на площади 100 кв. м. К месту вызова прибыли 35 пожарных и 13 единиц техники. Возгорание было локализовано в 13:09.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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