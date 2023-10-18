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Среда, 18 октября 2023, 11:34 мск

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Пожар на ледовой арене локализован

Пожар на строящейся ледовой арене в центре Екатеринбурга локализован. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.

Как уже сообщал «Новый День», пожар был обнаружен сегодня в 12:28. По прибытии огнеборцы выяснили, что горит утеплительный материал на площади 100 кв. м. К месту вызова прибыли 35 пожарных и 13 единиц техники.

Генеральный директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий подтвердил факт возгорания и сообщил, что о причинах и обстоятельствах происшествия можно будет говорить после ликвидации последствий пожара.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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