Состояние пострадавшей в страшном ДТП на улице Машиностроителей – среднетяжелое

По состоянию на 15 часов 18 октября женщина, пострадавшая в ДТП на улице Машиностроителей, все еще находится в больнице. «Состояние пациента стабильное, средней тяжести, всё необходимое лечение получает в полном объеме. Лечение консервативное в условиях круглосуточного стационара», – сообщили в областном минздраве.

Как уже сообщал «Новый День», авария произошла вчера в 18:50 по адресу: ул. Машиностроителей, 79. Водитель «Пежо 408» при совершении поворота направо на перекрестке на зеленый сигнал светофора выбрал небезопасную скорость, вследствие чего потерял контроль за управлением машины. Автомобиль выехал на трамвайные пути и сбил трех пешеходов, которые стояли на остановке «Лукиных».

До приезда скорой помощи на месте ДТП скончались 60-летняя женщина, жительница Екатеринбурга, и мужчина лет 40-50, которого пока не опознали. Третья пострадавшая – жительница Артемовского, она была доставлена в ЦГБ № 23 с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма и ушибы головы».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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