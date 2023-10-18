В отношении пожилого виновника смертельного ДТП на Уралмаше возбуждено уголовное дело

В отношении 79-летнего водителя, задавившего людей на остановке по улице Машиностроителей, возбуждено уголовное дело. Сегодня мужчину официально допросили в рамках расследования.

«В отношении водителя, допустившего смертельное ДТП, сотрудники полиции из специализированного подразделения ГСУ ГУ МВД по Свердловской области возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Сегодня подозреваемый официально допрошен в рамках начавшегося расследования. По итогам следственных мероприятий будет избрана мера пресечения. Вероятнее всего, это будет обязательство о явке, учитывая преклонный возраст мужчины», – сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

Представитель полиции также сообщил подробности о погибших пешеходах. До приезда скорой помощи на месте скончались 60-летняя женщина, жительница Екатеринбурга, и мужчина, которого пока не опознали.

«Личность погибшего на остановке мужчины, на вид которому 40-50 лет, по горячим следам установить пока не удалось. Работа в этом направлении продолжается. Третья пострадавшая – жительница Артемовского. Она была доставлена в ЦГБ № 23 с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма и ушибы головы». Ей оказывается необходимая медицинская помощь», – рассказал Горелых.

Напомним, авария произошла вчера в 18:50 по адресу: ул. Машиностроителей, 79.

По данным городской Госавтоинспекции, водитель «Пежо 408» при совершении поворота направо на перекрестке на зеленый сигнал светофора выбрал небезопасную скорость, вследствие чего потерял контроль за управлением машины. Автомобиль выехал на трамвайные пути и сбил трех пешеходов, которые стояли на остановке «Лукиных». После чего машина снесла дорожный знак, выехала обратно на проезжую часть и остановилась.

За рулем был 79-летний мужчина, инвалид III группы. Он возвращался домой вместе с женой с дачи. На месте происшествия он не смог пояснить сотрудникам ГИБДД, по какой причине совершил аварию.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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