Смертельное ДТП в Екатеринбурге: машина влетела в остановку

В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, на улице Машиностроителей в районе дома 79 водитель машины «Пежо 408» не справился с управлением и влетел в остановку на проезжей части. Два человека, ожидавших на ней трамвай, скончались на месте от полученных травм. Третий был госпитализирован на «скорой». На месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение транспорта на данном участке ограничено, автоинспекторы регулируют поток.

Главный госавтоинспектор региона также отправил на место ЧП своего заместителя, полковника полиции Дениса Колясникова, для установления точных причин трагедии и оказания помощи территориальному подразделению Госавтоинспекции в выяснении детальных обстоятельств, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

На данный момент стало известно, что за рулем «Пежо 408» находился мужчина 79 лет. Личности погибших и пострадавших устанавливаются.

Екатеринбург, Елена Васильева

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