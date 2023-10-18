«Я попал в аховую ситуацию», – 79-летний виновник смертельной аварии рассказал о вчерашнем вечере

79-летний мужчина, который за рулем «Пежо» вчера сбил трех людей на остановке, рассказал о вчерашнем дне. По его словам, еще утром он себя чувствовал не очень хорошо. Мужчина даже не сразу понял, что сбил людей.

«Я анализирую вчерашний день, у меня еще с утра было состояние не очень хорошее. Видимо, сердце прихватило», – приводит слова Юрия Бабушкина е1.ru. Мужчина говорит, что вечером они с женой на автомобиле возвращались из сада. Дорога водителю было хорошо знакома, по ней он ездил много раз.

«Ехал спокойно, в правом ряду была пробка, не разгонишься. Мы постепенно добирались до перекрестка, а потом направо, на стрелку – все, и вылетел. Все произошло мгновенно. Я сразу руль вправо – и затормозил. Жена закричала, увидела, что люди лежат. Они стояли не на остановке, а перед ней, на пешеходном переходе, ждали, когда им загорится зеленый», – рассказал мужчина.

Юрий Бабушкин подтвердил, что у него проблемы с сердцем, несколько лет назад он перенес инфаркт, но машину ему водить не запретили. «Я попал в аховую ситуацию, сейчас не знаю, как мне теперь жить и зачем», – говорит он.

Как ранее писал «Новый День», в отношении 79-летнего Юрия Бабушкина уже возбуждено уголовное дело. Сегодня мужчину официально допросили в рамках расследования.

«В отношении водителя, допустившего смертельное ДТП, сотрудники полиции из специализированного подразделения ГСУ ГУ МВД по Свердловской области возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Сегодня подозреваемый официально допрошен в рамках начавшегося расследования. По итогам следственных мероприятий будет избрана мера пресечения. Вероятнее всего, это будет обязательство о явке, учитывая преклонный возраст мужчины», – сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

Напомним, авария произошла вчера в 18:50 по адресу: ул. Машиностроителей, 79. Водитель «Пежо 408» поворачивал направо, потерял контроль за машиной и сбил трех человек на остановке. На месте погибли 60-летняя женщина и мужчина, личность которого до сих пор не установили. Третья пострадавшая – жительница Артемовского. Она была доставлена в ЦГБ № 23 с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма и ушибы головы». Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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