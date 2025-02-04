79-летний мужчина, въехавший в остановку на Уралмаше, отправится в колонию

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил 79-летнего Юрия Бабушкина к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за ДТП на Уралмаше, в котором два человека погибли, а еще один получил тяжелые травмы. Также суд лишил мужчину водительских прав на 2,5 года.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека». Бабушкин компенсировал потерпевшим моральный вред, полностью признал вину и просил суд его оправдать. При этом потерпевшие не настаивали на строго наказании и отметили, что претензий к подсудимому у них нет.

«Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга учел все обстоятельства, включая преклонный возраст подсудимого, но оправдывать его, как просила сторона защиты, не стал. Приговор не устроил ни одну из сторон и был обжалован в вышестоящей инстанции. В апелляционной инстанции прокурор отозвал апелляционное представление. Сторона защиты просила о назначении наказания, не связанного с лишением свободы. Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения оставил жалобу защиты без удовлетворения, а судебный акт – без изменения», – отметили в пресс-служба ведомства.

После приговора осужденному стало плохо. Как ранее писал «Новый День», на следующий день после аварии Юрий Бабушкин рассказал журналистам, что у него проблемы с сердцем, несколько лет назад он перенес инфаркт, но машину ему водить не запретили. «Я попал в аховую ситуацию, сейчас не знаю, как мне теперь жить и зачем», – говорил он.

ДТП случилось 17 октября 2023 года в 18:50 на улице Машиностроителей. 79-летний водитель «Пежо 408» поворачивал направо, потерял контроль над машиной и сбил трех человек на остановке. На месте погибли женщина и мужчина. Еще одна женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в ЦГБ № 23.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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