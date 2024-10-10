Осужден 80-летний автолюбитель, по вине которого погибли двое пешеходов

В Екатеринбурге осужден 80-летний пенсионер – виновник ДТП, в котором два пешехода погибли и еще один получил тяжелые травмы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, пожилой мужчина признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Его приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

Как уже сообщал «Новый День», авария произошла 17 октября 2023 года в 18:50 по адресу: ул. Машиностроителей, 79. Водитель «Пежо 408» при совершении поворота направо на перекрестке на зеленый сигнал светофора выбрал небезопасную скорость, вследствие чего потерял контроль за управлением машины. Автомобиль выехал на трамвайные пути и сбил трех пешеходов, которые стояли на остановке «Лукиных». После чего машина снесла дорожный знак, выехала обратно на проезжую часть и остановилась.

За рулем был 79-летний мужчина, инвалид III группы. Он возвращался домой вместе с женой с дачи. На месте происшествия он не смог пояснить сотрудникам ГИБДД, по какой причине выехал на остановку.

До приезда скорой помощи на месте скончались 60-летняя женщина, жительница Екатеринбурга, и мужчина. Третья пострадавшая – жительница Артемовского. Она была доставлена в ЦГБ № 23 с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма и ушибы головы».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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