Через год екатеринбургское метро откажется от жетонов

Екатеринбургский метрополитен планирует к концу 2024 года отказаться от жетонов, так как все больше пассажиров используют другие формы оплаты.

«Сейчас жетоны можно купить в кассе метро или автомате и также оплатить ими проезд. Правда, все меньше людей выбирает такой способ оплаты. Почти 90% пассажиров делают выбор в пользу банковской или транспортной карты», – сообщается на официальном сайте метрополитена.

Как уже писал «Новый День», в первые годы существования екатеринбургского метро в качестве жетонов использовали монеты по 15 копеек. Но в 90-е инфляция бешено разгонялась, вскоре надо было закидывать 30 копеек (то есть две монеты), а потом – еще больше. Одно время использовались пластиковые жетоны с металлическим сердечником, но они существовали недолго. В 1994 году Москва списала свои жетоны и отдала их на Урал. Ими в нашем метро пользуются до сих пор.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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