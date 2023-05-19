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Пятница, 19 мая 2023, 14:17 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: жетоны из московского метро

Факт № 111. Екатеринбургский метрополитен использует жетоны московского метро – те, которые в столице уже списали. Сначала в Екатеринбурге (Свердловске) использовали монеты: 15 копеек. Но в 90-е инфляция бешено разгонялась, вскоре надо было закидывать 30 копеек (то есть две монеты), а в случае следующего увеличения пришлось бы кидать еще больше. Вводили пластиковые жетоны с металлическим сердечником, но они существовали недолго. В 1994 году Москва списала свои жетоны и отдала их на Урал.

Сейчас Екатеринбургский метрополитен стал принимать оплату Е-картами, можно рассчитаться банковской картой, до 2022 года в качестве платежного средства можно было использовать и телефон. Но списанные московские жетоны на свои, екатеринбургские, так и не заменили.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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