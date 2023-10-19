Бюджет Екатеринбурга в первом полугодии оказался профицитным

Бюджет Екатеринбурга в первом полугодии 2023 года исполнен с профицитом в сумме 1,2 миллиарда рублей. Впрочем, такая ситуация продержится недолго, предупредили финансисты. Накопления бюджета были потрачены на выплату отпускных работникам социальной сферы, которые традиционно уходят на отдых летом. Так что в осеннем отчете в казне снова будет дефицит.

По данным финансового департамента мэрии, в первом полугодии 2023 года доходы города составили 32,9 миллиарда рублей (49,9% к годовому плану), расходы – 31,7 миллиарда рублей (46% к плану). Доходы Екатеринбурга постоянно растут за счет вливаний из областного бюджета. Так, город получил 2,1 миллиарда рублей на строительство развязки у «Калины», 1 миллиард рублей – на строительство дорог в новых микрорайонах, 152 миллиона – на стелу «Город трудовой доблести» (мемориал открыли в июне), 166 миллионов рублей на покупку новых троллейбусов белорусского производства.

Расходы выросли на 6,3 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Больше половины бюджета (52,8%) город тратит на образование, четверть (23,2%) уходит на национальную безопасность.

Бюджетная комиссия Екатеринбургской думы отметила низкое исполнение отдельных расходных статей. Например, на массовый спорт потрачено только 18% от запланированной суммы, на ликвидацию свалок – всего 7%. Вице-мэр Андрей Корюков пояснил депутатам, что в первом полугодии мэрия проводит конкурсные процедуры, а оплата работ завершается в ноябре-декабре.

«Бюджет исполняется классически, и на 1 октября у нас уже другая картина. Действительно, есть низкое исполнение по некоторым статьям, но мы ждем денег к декабрю. Например, Екатеринбург в последний момент попал в федеральную программу по строительству корпусов загородных лагерей, и город только сейчас запустил конкурсные процедуры. Соответственно, оплату мы получим к концу года. В целом динамика исполнения бюджета – положительная. Можно сказать, что формирование бюджета Екатеринбурга на следующие три года будет оптимистичным», – заявил Корюков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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