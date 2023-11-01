В 2024 году расходы Екатеринбурга превысят 70 млрд рублей

В администрации Екатеринбурга завершается подготовка проекта бюджета города на 2024 год.

Как рассказал сегодня на брифинге заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков, предварительные параметры бюджета – 70 млрд рублей по доходной части, 72 млрд рублей – по расходной.

Более 60% от всех расходов городской казны заложено на социальную сферу, в том числе средства на индексацию зарплат бюджетников, которых в городе насчитывается около 200 тысяч.

Продолжится и финансирование крупных инфраструктурных проектов. Инвестиционный фонд города составит не менее 14 млрд рублей. Для получения дополнительных целевых средств городские чиновники уже обратились за помощью к губернатору и правительству Свердловской области.

Например, один из таких объектов – летний парк «Уралмаш». «Как говорит глава нашего города Алексей Валерьевич Орлов, мы должны вдохнуть новую жизнь в парк «Уралмаш», и мы попросим губернатора нас поддержать», – рассказал Андрей Корюков.

Еще одно направление – капитальный ремонт школ, которым сейчас 60-70 лет. В эту программу уже внесены 7 объектов, в случае получения средств ее реализуют за 5 лет.

Продолжится развитие транспортной системы города. В этом году Екатеринбургу уже выделили целевые средства на 50 троллейбусов. Теперь глава города будет выходить на губернатора для решения вопроса о возможности приобретения новых трамваев.

Проект бюджета будет внесен в Екатеринбургскую городскую думу до 10 ноября. В первом чтении депутаты утвердят основные параметры: доходы, расходы, объем дефицита. Во втором чтении утвердят программы, в которых будут прописаны конкретные объекты по районам и депутатским округам.

В первом полугодии 2023 года доходы Екатеринбурга составили 32,9 миллиарда рублей (49,9% к годовому плану), расходы – 31,7 миллиарда рублей (46% к плану).

Добавим, на днях в заксобрание был передан для дальнейшей работы проект бюджета Свердловской области на 2024 год. Ожидается, что в 2024 году доходы областного бюджета составят 407,6 млрд рублей, расходы – 423 млрд рублей. Больше половины бюджета, 262,7 млрд рублей, будет направлено на финансирование социальной сферы, в том числе – 117 млрд на образование, 96,2 млрд рублей на социальную политику, 39,8 млрд на здравоохранение, 5,3 млрд на физическую культуру и спорт, 4,4 млрд рублей на культуру.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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