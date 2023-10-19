Уралец взял в заложницы двухлетнюю племянницу и пытался ее убить

В Екатеринбурге 28-летний мужчина, вооружившись консервным ножом и вилкой, взял в заложницы свою двухлетнюю племянницу. Неадекватный дядя закрылся с ребенком в ванной и угрожал. После приезда полиции он пытался задушить девочку, но правоохранители смогли отбить ребенка. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, инцидент произошел 18 октября в 7 часов утра. Предварительно установлено, что мужчина живет в Асбесте, ранее был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков и причинение вреда здоровью. В Екатеринбург он приехал к своей 24-летней сестре, которая живет с маленькой дочкой на улице Машиностроителей.

Со слов девушки, брат начал вести себя нервно за день до инцидента, а вчера утром начал угрожать, схватил ребенка и закрылся в ванной комнате. По данным СУ СКР по Свердловской области, мужчина вооружился консервным ножом и вилкой и направлял это оружие в сторону шеи девочки. Мать тут же вызвала полицию. Когда правоохранители зашли в квартиру, мужчина пытался задушить ребенка, сдавив шею локтевым суставом. Жизнь девочки удалось спасти благодаря грамотным действиям полицейских, которые нейтрализовали нападавшего, применив физическую силу.

Полицейские поместили задержанного в медицинское учреждение. СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетней» и п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». В ходе следствия будет проведен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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