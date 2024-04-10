Суд отправил в психбольницу дядю, который пытался убить 2-летнюю племянницу вилкой

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу 30-летнего мужчину, который пытался убить свою двухлетнюю племянницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что фигуранту было предъявлено обвинение по двум статьям УК: «Покушение на убийство малолетнего» и «Незаконное лишение заведомо несовершеннолетнего свободы, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия». Экспертиза признала его невменяемым.

Напомним, инцидент произошел в октябре 2023 года в доме на улице Машиностроителей. Житель Асбеста приехал погостить к сестре в Екатеринбург. В один из дней он схватил ее ребенка и закрылся в ванной. Неадекватный дядя приставил к шее девочки консервный нож, 13 раз ткнул ее вилкой, а когда появилась полиция, попытался задушить малышку. Правоохранители быстро нейтрализовали мужчину, и девочку удалось спасти. Ранее мужчина был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков и причинение вреда здоровью.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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