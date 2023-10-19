Проезд в екатеринбургском транспорте подорожает до 35 рублей

С Нового года проезд в общественном транспорте Екатеринбурга может стать дороже на два рубля. Предполагается, что одна поездка будет стоить 35 рублей.

«Гортранс» планирует увеличить стоимость с 1 января 2024 года. Перевозчикам нужны дополнительные деньги, чтобы нормально функционировать, считают власти. Перевозчики вовсе просят, чтобы проезд увеличили до 50 рублей», – сообщили в городском метрополитене.

Напомним, в прошлый раз проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожал 20 февраля – с 32 до 33 рублей. До этого, в феврале 2022 года, стоимость билета в наземном общественном транспорте выросла с 28 до 32 рублей. Подорожание проезда в Екатеринбургском метрополитене до 32 рублей произошло еще в мае 2019 года, тогда же метро было выключено из льготных тарифов «Е-карты», после чего пассажиропоток в подземке заметно снизился.

Глава города Алексей Орлов ранее сообщал, что экономически обоснованная стоимость проезда сейчас около 50 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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