Движение по трассе Первоуральск – Шаля открыто

Управление ГИБДД по Свердловской области сняло ограничения по движению на трассе Первоуральск – Шаля после уборки снега. Напомним, сегодня утром дорога была перекрыта из-за неудовлетворительного состояния полотна.

В ГИБДД напоминают, что при неблагоприятных погодных и дорожных условиях автомобилистам следует двигаться на пониженной скорости, отказаться от резких маневров, опасных обгонов и перестроений, а также увеличить дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств.

Первоуральск, Елена Владимирова

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