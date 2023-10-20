Екатеринбуржцы забрали домой 214 из 629 отловленных бродячих собак

Примерно треть бездомных собак, отловленных в Екатеринбурге, находят себе новую семью. Такие данные представил комитет по экологии и природопользованию администрации города.

За 9 месяцев 2023 года в Екатеринбурге поймали 629 собак, 214 из них обрели дома, остальных выпустили обратно на улицы после стерилизации, вакцинации и установки желтой бирки на ухо.

Чтобы найти животным новых хозяев, приют, который расположен на территории ЕМУП «Спецавтобаза», регулярно обновляет сайт с фотографиями и описаниями животных, которым требуется дом.

«Была интересная история. Год назад стаффордширский терьер лишился хозяина и настолько тяжело переживал эту разлуку, что специалистам приюта было очень тяжело найти с ним контакт. Он плохо ел, никого не подпускал. То есть для него это был действительно большой стресс. И однажды приехала семья – мама и взрослый сын. Все лето они гуляли с псом, постепенно друг к другу привыкая, а осенью собаку забрали домой. Сейчас он счастлив в новой семье», – рассказал председатель комитета по экологии Игорь Русинов.

Горожане, которых беспокоят бродячие собаки, могут подать заявку на отлов на сайте администрации Екатеринбурга через раздел «Электронная приемная», по телефону приема обращений граждан: +7 (343) 382-45-28, посредством электронной почты ecology@ekadm.ru и при личном обращении в комитет по экологии и природопользованию и администрацию районов в рабочие часы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»