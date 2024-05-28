Екатеринбургский депутат предложил отправить бездомных собак на СВО

Екатеринбургский депутат Артур Зиганшин, в прошлом возглавлявший комитет по экологии в мэрии, предложил нетривиальный способ решения проблемы бродячих собак в уральской столице. «Я не поленился и почитал: оказывается, во время Великой Отечественной войны 70 тысяч собак принимали участие в боевых действиях. У нас идет СВО. Может, имеет смысл найти применение собачкам там?» – спросил Зиганшин на заседании думской комиссии по безопасности, где обсуждался вопрос о развитии приютов для безнадзорных животных.

«Там своих собак достаточно. И брошенных, и тех, кто участвует в СВО», – коротко ответил директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин. В мэрии уточнили, что в Екатеринбурге есть несколько «горячих точек» по скоплению бездомных собак. Жалобы поступают из районов Калининского лесопарка и Уктуса. «Мы туда уже выезжали совместно со «Спецавтобазой» и обнаружили места, где жители из деревьев и политиэтилена устраивают такие лесные приюты для животных. Там есть тарелки, кастрюля, целая кормовая база. И там происходит скопление безнадзорных животных. Мы такие мини-лагери разбираем», – сообщил председатель комитета по экологии Игорь Русинов.

По данным чиновника, с начала 2024 года в Екатеринбурге было отловлено 240 собак, из них 62 были пристроены к новым хозяевам или зоозащитникам. Остальных собак, если они не проявили агрессию, стерилизовали, чипировали и вновь выпустили на улицу. Сейчас в городе есть только один муниципальный приют в ведении ЕМУП «Спецавтобаза», в нем содержится 95 собак. При этом 22 пса находятся на пожизненном содержании, так как кинологи признали их агрессивными.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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