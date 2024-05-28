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Вторник, 28 мая 2024, 14:40 мск

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В Свердловской области временно отказались от законопроекта по усыплению бродячих собак

Правительство Свердловской области отложило разработку законопроекта об эвтаназии безнадзорных животных. Об этом сообщил директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин на заседании комиссии по безопасности в Екатеринбургской думе.

В июне 2023 года Госдума приняла закон, предоставляющий регионам право самостоятельно решать, что делать с безнадзорными животными. После этого девять субъектов РФ, в том числе Бурятия, Тыва, Астраханская область, Чукотка, Алтайский край, Забайкалье, Магаданская область, разрешили умерщвлять агрессивных бездомных собак. Однако в ряде регионов зоозащитники начали оспаривать эти законы в Конституционном суде.

Как отметил Евгений Трушкин, департамент ветеринарии изучил ситуацию и направил запросы в Минприроды РФ и правительство Свердловской области. Позиция ведомств была однозначной – дождаться результатов судебных разбирательств и только потом выступать с инициативой об эвтаназии животных в регионе.

Депутат Тимофей Жуков поинтересовался, действительно ли радикальное решение проблемы с бродячими собаками на улице может спровоцировать резкое увеличение количества городских крыс. «Эти наблюдения подтверждаются, речь идет о замещении популяции. Одни кошки с крысами не смогут справиться. Но тут вопрос надо ставить по-другому. Нужно активно работать со свалками и мусорками, а Роспотребнадзор должен проводить дератизацию», – ответил Трушкин.

По данным областного департамента ветеринарии, в Свердловской области в ближайшие пять лет будут построены шесть приютов для безнадзорных животных. А именно: в сентябре 2024 года откроется модульный приют в Асбестовском округе (рассчитан на 278 собак), в 2026 году – в Первоуральске и Верхней Салде, в 2027 году – в Верхотурье, в 2028 году – в Алапаевске и в 2029 году – в Сысертском городском округе. В Нижнем Тагиле также выделен участок под строительство приюта для животных, кроме того, власти ведут переговоры по созданию приюта в Березовском, куда можно было бы свозить отловленных собак из Екатеринбурга.

Как отметил Евгений Трушкин, на содержание одной собаки в приюте уходит около 12,3 тысячи рублей. В эту сумму входит отлов, стерилизация животного, временное содержание в приюте, вакцинация и пристрой к новым хозяевам (либо выпускают обратно на улицу). На пожизненное содержание в приюте оставляют только агрессивных собак. «Это самые низкие расценки в УрФО. Например, в Челябинской области на содержание одной собаки тратится 24 тысячи рублей», – отметил главный ветеринар. «Их что, креветками кормят?», – попытался пошутить депутат Артур Зиганшин, предложивший отправлять бродячих собак на СВО.

Трушкин также отметил, что приюты для животных строятся по типовому проекту. В них обязательно должны быть предусмотрены помещения под ветеринарный блок, кормовую кухню, летние клетки и площадка для выгула. Однако в областном правительстве рекомендовали муниципалитетам строить модульные легко возводимые здания.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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