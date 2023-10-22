На Урале встретили снежное утро (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге и Свердловской области выпал первый снег. Синоптики прогнозируют, что на следующей неделе ожидаются минусовые температуры: до -3 °С днем, -11° С ночью. Во вторник и среду пойдет мокрый снег с дождем. Далее – осадки будут непродолжительными, но уже в виде снега.

Автоинспекторы настоятельно рекомендуют перейти на зимнюю резину, поменять манеру езды, отказаться от резких манёвров и двигаться на пониженной скорости. Лучше воздержаться от поездок и пользоваться общественным транспортов, если ещё стоит летняя резина. Пешеходам следует быть внимательнее, соблюдать правила дорожного движения и помнить об увеличении тормозного пути транспортного средства на скользком покрытии.

«Обращаем внимание на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима; соблюдение дистанции и бокового интервала между автомобилями; при совершении маневров будьте аккуратны и внимательны; снижайте скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», – сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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