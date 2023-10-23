Синоптики: неделя в Екатеринбурге будет зимней и снежной

Минусовые температуры на этой неделе прочно установятся в Свердловской области, по территории пройдет северный циклон. Даже днем столбик термометра поднимется выше нуля только на юге региона. Ожидается снег.

«Погодой управляет обширный северный циклон, в его глубокую ложбину, охватывающую весь Урал, втягиваются мелкие сателлиты. Первый прошел в выходные, второй ожидается во вторник, 24 октября. Зона осадков второго циклона захватит Челябинскую, крайние южные районы Свердловской области и Екатеринбург, – сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. – При температуре воздуха ночью -1…-6 °C, днем 0…+2° осадки будут выпадать в виде снега. В середине недели, 25-26 октября, существенные осадки маловероятны, температура не изменится».

Синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге» рассказал, что в выходные в городе закончился безморозный период. Он длился 165 дней: с 10 мая по 21 октября – дольше, чем в прошлые годы. Отрицательных среднесуточных температур в городе не было с 15 апреля. Но предстоящая неделя на Среднем Урале ожидается зимней.

«Снег на теплом фронте приближающегося циклона начнется в юго-западных районах области в понедельник вечером, ориентировочно после 20 часов. До Екатеринбурга зона осадков доберется только в ночь на вторник. Осадки в городе будут продолжаться примерно сутки, они закончатся в ночь на среду, – сообщает синоптик. – Днем 24 октября снег в городе сменится мокрым снегом, возможно, с дождем. Затем, при прохождении холодного фронта, снегопад возобновится. Прогноз по количеству осадков в городе пока без изменений – около 15 мм, преимущественно снегом».

Сегодня днем в Екатеринбурге ожидается -2…+3 градуса, завтра днем до +1. В последующие несколько дней – до -2 °C. Ночами похолодает до -4...-7°.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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