После первого снегопада Екатеринбург встал в 8-балльные пробки

Ближе к окончанию рабочего дня в Екатеринбурге начались серьезные пробки. Стоят и центр, и более отдаленные районы. Местами фиксируются ДТП.

Сегодня днем в Екатеринбурге прошел первый снегопад. Вероятно, не все оказались к этому готовы. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», затруднения на дорогах достигли 8 баллов, скорее всего, ситуация еще усугубится.

Стоят проспект Ленина, улицы Малышева, 8 Марта, Куйбышева, Московская и другие центральные. Трудно выехать в сторону Академического, ЖБИ, Солнечного и других районов. На Московской и Челюскинцев ситуацию усугубляют аварии.

Напомним, синоптики пообещали, что вся неделя будет по-зимнему холодной: температура не будет подниматься выше нуля даже днем (возможно, только во вторник). Также с вечера вторника прогнозируют снегопад, который продлится сутки.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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