Псевдоинвесторы и кредиторы: в Свердловской области в 2023 году выявили 14 нелегальных финансовых организаций

С начала года в Свердловской области 14 организаций вошли в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В перечне ломбарды, автоломбарды, микрокредитные учреждения, которые без необходимой лицензии выдавали займы, а также – пара инвестиционных компаний, обещавших клиентам баснословный доход.

Список «нелегалов» с июня 2021 года публикует Банк России. Туда попадают сомнительные компании, которые эксперты выявили с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций. Сюда попадают финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы и инвесторы (не имеющие лицензий, не включенные в реестры ЦБ РФ), но не попадают физлица и ИП. Сейчас в списке – 11 263 компании, из которых 3426 выявлены с начала текущего года.

Если посмотреть на первые страницы общефедерального списка, в последние месяцы в него все чаще попадают так называемые «экономические игры». При помощи них людей вовлекают в финансовые пирамиды. По-прежнему много компаний с признаками нелегальных игроков рынка ценных бумаг (лжеброкеры).

В регионах картина немного иная. Это можно объяснить тем, что крупные организации чаще регистрируются в столицах. В Свердловской области за все время публикации было выявлено 72 «нелегала», в том числе – 14 с начала 2023 года. В основном в текущем году ловят мелкие компании: ломбарды, которые без лицензии выдают займы, автоломбарды (берут в залог ПТС), а также салоны микрозаймов без соответствующих документов.

Но есть в списке и две интересные компании. Обе были зарегистрированы в Екатеринбурге, офисы располагались в БЦ «Высоцкий». Так, в августе в список Банк России была внесена компания Robo-Place – за признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Сами организаторы заявляли, что Robo-Place – «международное финансовое сообщество, которое успешно работает на финансовом рынке более 6 лет и является активным участником рынка финансов и инвестиций в России и мире». Каждому клиенту обещали обучение инвестициям, стратегии инвестирования от трейдеров-миллионеров. В интернете до сих пор можно найти ложные отзывы от якобы клиентов, которые вместе с Robo-Place вышли на доходность 5-10% в месяц (до 100% в год) с некой автоматической торговой системой. Сейчас сайт компании заблокирован, вероятно, деятельность она прекратила.

Еще одна организация попала в список как нелегальный оператор инвестиционной платформы. Это – консалтинговая компания Mediator Group. На сайте (он уже удален, но информацию найти можно) сообщалось, что инвестиционная компания занимается привлечением средств, которые впоследствии вкладываются в перспективные бизнес-проекты. Тем, кто готов был инвестировать в начинания Mediator Group, обещали пассивный доход. Правда, ни о размере прибыли, ни об условиях инвестирования не сообщалось.

Добавим, что в этом году в Свердловской области пока не выявили ни одной финансовой пирамиды. Но с 2021-го таких было пять. В частности, в 2022 году после попадания в список приостановил свою работу потребительский кооператив социальных программ «Родник». Компания предлагала всем желающим услуги по приобретению жилья по «выгодным программам», альтернативным ипотеке. А в 2021 году в список как пирамида попал «Народный фонд Медведя», организованный сетью магазинов экопродуктов «Медведь». Людям предлагали делать взносы от 100 тысяч рублей на срок от 3 до 12 месяцев, в обмен обещали начислять проценты (до 24% годовых) на счет. Судя по информации из открытых источников, ни «Народного фонда», ни самой сети магазинов уже не существует.

Пожаловаться на компанию с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке можно онлайн, на сайте Банка России. Информирование будет анонимным.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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