На Урале выявили финансовую пирамиду, организаторы которой обещали огромную прибыль от инвестиций в недвижимость

В Свердловской области выявили финансовую пирамиду. Онлайн-компания «P2P Arbitration» привлекала деньги населения под видом инвестиций, предлагая высокий доход от вклада в покупку недвижимости и автомобилей. Естественно, никакой выручки люди не получили.

«Финансовая пирамида работала под брендом «P2P Arbitration» и действовала от имени индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Свердловской области. Компания не имела офисов и работала онлайн. Она привлекала деньги населения под видом инвестиций, предлагая «выгодно» вложиться в покупку недвижимости и автомобилей. При этом никакой хозяйственной деятельности не вела, гарантировала прибыль значительно выше рыночной, а доходы инвесторам обещала выплачивать за счет привлечения денег новых клиентов», – рассказал заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Максим Артемьев.

В целом по стране Банк России с начала года выявил более 2 тысяч пирамид, 98% из них работали онлайн.

Как ранее писал «Новый День», Банк России ведет свой список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В Свердловской области с января по конец сентября было выявлено 20 таких компаний, 80% – черные кредиторы. Большинство из них публиковали в соцсетях общую информацию и форму обратной связи, деньги клиентам переводили на карту или вообще отдавали наличными при встрече. Черные кредиторы могут также маскироваться под ломбарды и микрофинансовые организации. Кроме того, в списке есть и нелегальные трейдеры, и инвестиционные компании.

«Чтобы избежать финансовых потерь, необходимо проверять, есть ли у организации, которая предлагает заем или вложение средств, разрешение Банка России на ведение деятельности. Это можно сделать на сайте регулятора или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Кроме того, стоит проверить организацию в предупредительном списке Банка России. Сейчас в нем почти 12 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности, около 80 из которых из Свердловской области», – сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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