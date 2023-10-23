Из Екатеринбурга возобновляют рейсы в Грузию

Из Екатеринбурга возобновляются прямые вылеты в Грузию. Авиакомпания Red Wings полетит в Кутаиси и Тбилиси.

«Мы долго ждали возобновления полетов в Грузию. И первый рейс в Кутаиси состоится 30 октября. Самолеты будут летать каждый вторник и четверг. А со второго ноября будет перелет из Екатеринбурга в Тбилиси, далее программа будет осуществляться раз в неделю. Авиакомпания – Red Wings», – сообщил сегодня в «ТАСС-Урал» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Отметим, что в системе бронирования авиакомпании Red Wings билетов еще нет. Но рейсы стоят в расписании Кольцово.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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