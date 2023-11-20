Из Екатеринбурга с небольшим опозданием запустили рейсы в Грузию

Из Екатеринбурга начали выполняться прямые рейсы в Кутаиси и Тбилиси. Улететь в Грузию можно за 11 тысяч рублей.

«Из аэропорта Кольцово возобновились полеты в Грузию. В предстоящем сезоне прямые рейсы будут выполняться в Тбилиси и Кутаиси. Рейсы выполняет авиакомпания RedWings. В столицу Грузии можно улететь по воскресеньям и четвергам, а в Кутаиси по воскресеньям и вторникам. Время в пути около трех с половиной часов. Полеты выполняются на самолетах Sukhoi Superjet 100», – сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

По данным системы бронирования авиакомпании, билеты на ближайший рейс в Тбилиси 23 ноября стоят от 11,1 тысячи рублей. В декабре стоимость повысится: от 13-14 тысяч рублей – в начале месяца, от 26 тысяч – ближе к Новому году. В Кутаиси рейсы начнут выполняться с 3 декабря. Первые вылеты также стоят от 11,1 тысячи рублей на человека в одну сторону, в конце декабря улетать можно от 20 тысяч рублей.

Напомним, рейсы в Грузию планировали запустить еще в конце октября – начале ноября. Но этого не произошло.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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