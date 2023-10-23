Инспекторы ГИБДД будут штрафовать водителей за езду на летней резине в зимний период

C 1 декабря инспекторы ГИБДД будут штрафовать автомобилистов, не поменявших покрышки на зимние. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ с 1 декабря автомобилисты будут привлекаться к административной ответственности за такое нарушение. Штраф – 500 рублей», – уточнила Галина Кравченко, начальник пресс-службы ведомства.

Документ с изменённым перечнем неисправностей автомобилей, при которых запрещена их эксплуатация, вступил в силу 1 сентября 2023 года. Административное наказание будет действовать как в летний период, за передвижение на зимней резине, так и в зимний – за езду на летних покрышках.

Напомним, что Госавтоинспекция рекомендует водителям уже сейчас поменять покрышки на зимние, отказаться от резких маневров, перестроений и торможений, а также двигаться на пониженной скорости. В связи с ухудшением погодных условий, велика вероятность обледенения проезжей части.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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