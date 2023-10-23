Вонь от ресторана, крысы, тараканы – обитатели элитного «Кандинского» жалуются на то, что в доме невозможно жить

Некрасивая и дурно пахнущая история разворачивается вокруг элитного дома «Кандинский» в Екатеринбурге. Обладатели одних из самых дорогих квадратных метров в центре уральской столицы жалуются: в их квартирах просто невозможно жить. Виной всему стал общепит, расположенный на первом этаже флагманского проекта тюменского застройщика «Брусника».

Чат жильцов дома начал разрываться от возмущений, когда в «Кандинском» открылся ресторан перуанской кухни Choclo – в квартирах в правом крыле дома все стали знать, что сегодня ресторан подает в своем меню. Запах от жареной рыбы, мяса проникал прямо в жилые помещения. А по ночам жители еще и принимали участие в импровизированных дискотеках под перуанские барабаны.

Возмущенные жильцы начали задавать вопрос управляющей компании «Брусники» – в чем дело? В ответ получали пространные объяснения о том, что никакого запаха, посторонних шумов не может быть, потому что не может быть.

По версии жильцов «Кандинского», поскольку по проекту дома никакого общепита на первом этаже быть не может, не оказалось и технической возможности врезать вытяжки ресторана никуда, кроме как в общий стояк дома. Соответственно, все ароматы с кухни ресторана начали поступать в квартиры к жильцам.

«Я покупала квартиру из-за удачной локации дома и потому, что в «Кандинском» живет менеджмент «Брусники». Это давало основания надеяться, что за домом будет надлежащий уход. Оказалось, я ошиблась. Мы платим огромную коммуналку и нюхаем вонь с кухни ресторана в своем правом крыле, а менеджмент «Брусники» живет в крыле левом, и им все отлично, ничем не пахнет», – рассказала «Новому Дню» хозяйка одной из квартир в доме, пожелавшая остаться инкогнито.

Возмущенные жильцы, которые не согласны нюхать вонь в своих элитных квартирах уже обошли все инстанции с жалобами, но это пока никак не решило их проблему: в квартирах как пахло, так и пахнет, а вокруг дома, привлеченные общепитом, периодически бегают крысы, кто-то замечал и тараканов.

Небольшая передышка у обитателей правого крыла «Кандинского» вышла в прошлом месяце – вонючий ресторан закрылся, потому что, видимо, не пользовался спросом. Однако радость была недолгой – на этом месте готовится к открытию новый общепит. В СМИ появился анонс о том, что в элитном доме скоро начнет работать ресторан Self Edge Japanese «с аскетичным меню и свежими морепродуктами», рыбой из Атлантики и Японии. Официальное открытие назначено на 27 октября, но в техническом режиме точка уже работает, о чем прекрасно осведомлены через свою вентиляцию жители «Кандинского». «Свежая рыба со всего света и несвежий запах в наших квартирах», – сетуют хозяева жилья в чате «Кандинского».

«Брусника» свою связь с общепитом (старым и новым) категорически отрицает, уверяя, что это сторонние арендаторы, но обитатели «Кандинского» в эти слова не верят хотя бы потому, что новый ресторанный проект активно пиарит муж одной из сотрудниц «Брусники».

Чем закончится борьба за свои права для жильцов элитной многоэтажки – сказать трудно. Но поводов для оптимизма пока не много. К примеру, для размещения оборудования ресторана Choclo управляющей компанией было отгорожено несколько мест общего пользовании в паркинге. Жильцы пошли с данным вопросом в суд и выиграли. Однако решение суда «Брусника» выполнять не спешит.

Екатеринбург, Елена Васильева

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